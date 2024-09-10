Благоустройство улицы Калинина продолжается в Дубне

В городском округе Дубна на улице Калинина работают более десяти единиц асфальтоукладчиков, катков, грузовиков, другой техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик приступил к укладке второго, финального, слоя евроасфальта. Объем работ составляет семь тысяч квадратных метров (7 тыс. кв. меьтров), протяженность дороги будет больше километра. На этом асфальтовые работы здесь будут завершены.

В течение недели будет продолжено благоустройство улицы Калинина. Подрядчик обустроит подходы и подъезды к домам, чтобы жителям было комфортно.

«Жители этого давно ждали, когда грунтовую дорогу переведут в асфальт. Следим за качеством работ подрядчика, работы на контроле. Необходимо тщательно следить, чтобы все было сделано на высоком уровне», — поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в своем телеграмм-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.