Благоустройство набережной Среднего озера во Власихе завершат к октябрю 2026 года

Во Власихе стартовали работы по благоустройству набережной Среднего озера площадью 6,7 га. Завершить проект планируют к середине октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В рамках первого этапа на набережной проводят демонтаж старых конструкций, уборку и вывоз мусора, обрезку ветвей, вырубку сухих деревьев и планировку территории.

Следующий этап включает благоустройство и озеленение: установку наружного освещения, создание пешеходных дорожек из плиточного покрытия, монтаж дорожных бортов и резинового покрытия на детских и спортивных площадках. Также появятся малые архитектурные формы, включая детское и спортивное оборудование, скамейки и урны. Запланирована высадка деревьев, кустарников, создание цветников и газонов, а также уход за новыми насаждениями.

На территории обустроят кофейни, павильоны, купель, лодочную станцию, спортивные зоны для силовых и гимнастических тренировок, площадки для людей с ограниченными возможностями, волейбольные и баскетбольные площадки, детские зоны для разных возрастов, зоны тихого отдыха с кормушками для птиц, скейт-площадку, площадку для общественных выступлений с амфитеатром и торговую площадку. Все работы завершат к середине октября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.