Благотворительная акция прошла в Павлово-Посадском округе

Она нацелена на получателей соцуслуг отделений реабилитации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ из Павловского Посада и Электрогорска.

Ребята в сопровождении священника Игоря Крамарука побывали в Храме Вознесения Господня Павловского Посада, послушали духовную беседу, посмотрели концерт и шоу мыльных пузырей в Воскресной школе Храма.

Не остались без внимания и дети, которые находятся на социальном обслуживании на дому. Их посетили настоятель Екатерининского храма с. Рахманово Сергий Байков, вместе с помощником настоятеля Романом Шилковым и с ответственной по социальному служению Натальей Деминой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.