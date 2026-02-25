Бюрократический ад в США: женщину в четвертый раз признали умершей по ошибке

Соцслужба США в четвертый раз признала живую пенсионерку умершей

Управление социального обеспечения США уже в четвертый раз с 2017 года по ошибке признало умершей 94-летнюю Хелен Цвик из Далласа. Из-за этого женщина лишилась выплат и столкнулась с долгами, сообщает «Царьград» со ссылкой на Fox 4.

Очередная ошибка произошла в декабре 2025 года. Из-за этого пенсионерка и ее дочь Шерил остались без социальных выплат и были вынуждены самостоятельно оплачивать около 5 тысяч долларов (порядка 450 тыс. руб.) за проживание в доме престарелых, лекарства и страховку.

Ранее аналогичные ситуации возникали в 2017, 2020 годах и в апреле 2025-го. Тогда проблему удавалось решить сравнительно быстро, однако в этот раз процесс затянулся на несколько недель.

Чтобы доказать, что мать жива, Шерил привела ее в местное отделение соцслужбы. Пожилая женщина предъявила документы и ответила на вопросы сотрудников. Несмотря на это, семью направили в центр обработки данных в Чикаго, где и появилась запись о смерти.

«Как давно не стало вашей матери?» — говорится в новом запросе, который получила дочь.

Шерил вновь объяснила, что Хелен Цвик жива. Сама пенсионерка призналась, что устала от постоянных ошибок, но надеется прожить еще десять лет и добиться справедливости.

