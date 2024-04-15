Бизнесу Подмосковья расскажут о контейнерных перевозках

16 апреля состоится бесплатный вебинар для предпринимателей «Контейнерные перевозки от А до Я». Обучение организовано фондом поддержки ВЭД Московской области, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе вебинара участникам расскажут о документальном оформлении контейнерной перевозки, распространении ответственности при контейнерных перевозках, распространенных спорах, связанных с контейнерными перевозками.

Спикером выступит старший юрист практики «Транспорт и логистика» юридической компании Savina Legal Алихан Яганов.

Начало вебинара в 11:00.

Регистрация открыта на сайте до 16 апреля.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям не только бесплатные образовательные услуги, но и иную помощь, необходимую при выходе на экспорт. С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.