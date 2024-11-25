Бизнес-психолог дала советы по поиску работы мечты во взрослом возрасте

Взрослые люди часто задумываются о том, что хотели бы сменить работу, но боятся это делать из-за страха. Бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова в разговоре с РИАМО дала рабочие советы по поиску работы мечты во взрослом возрасте.

Согласно статистике, каждый пятый россиянин думает о том, чтобы сменить работу. Причины у всех разные: кто-то выгорел от сферы, в которой трудится, а кто-то просто хочет реализовать давнюю мечту. Бизнес-психолог обратила внимание, что выбрать идеальную работу человеку в возрасте сложнее, чем молодому, но сделать это можно, следуя определенным правилам.

«Профориентация для взрослого человека — сложный и болезненный вопрос, чем для подростка. Ведь для принятия решения необходимо преодолеть множество барьеров, комплексов, найти в себе достаточно мотивации и сил, чтобы от мыслей перейти к действиям», — пояснила эксперт.

Ключом к поиску работы может стать анализ личных приоритетов и ожиданий. Оценивая потенциальные места работы, важно учитывать множество параметров — от финансовой составляющей до атмосферы в коллективе и удобства расположения офиса.

По мнению специалиста, взрослым соискателям следует опираться на принцип ожидаемой полезности. Этот подход помогает систематически оценить каждую вакансию по важным для кандидата критериям.

Профессиональная ориентация, включающая различные методики и инструменты оценки, поможет определить направление, где природные способности найдут лучшее применение. Такой подход позволяет не только выбрать востребованную специальность, но и реализовать свой потенциал. При выборе жизненного пути важно прислушиваться как к голосу разума, так и к зову сердца, позволяя своим сокровенным мечтам и внутренним стремлениям участвовать в принятии решения о будущей специальности.

«Обычно пик личностного и профессионального кризисов приходится на 27-33 года. И именно в этот период люди начинают задумываться о переменах в жизни», — добавила Никитина-Кузякова.

Как найти новую работу?

Чтобы найти свое истинное призвание, необходимо заглянуть в глубины собственного подсознания. Никитина-Кузякова утверждает, что ключевым моментом в этом процессе является искренний ответ на вопрос о собственных желаниях.

Интересно, что детские грезы и фантазии могут стать важным индикатором при выборе профессионального пути. Эти ранние мечты нередко указывают на скрытые таланты и настоящие стремления человека.

Немаловажную роль в профессиональном самоопределении играет и семейное окружение. Тщательный анализ взаимоотношений с родными и авторитетными людьми может раскрыть, насколько их мнение повлияло на карьерные решения. Глубинный психоанализ помогает распутать этот клубок влияний и выявить подлинные профессиональные устремления.

Выбор профессии часто определяется не личными стремлениями, а навязанными в детстве установками. Эксперт отмечает, что случайные родительские замечания могут на долгие годы подавить истинные таланты ребенка. Яркий пример — когда творческие наклонности малыша встречают критику и обесценивание со стороны старших. «Это несерьезно», «На этом не проживешь» — такие фразы способны заставить человека отказаться от любимого дела в пользу «престижной» специальности.

В итоге мы видим состоявшихся юристов, бухгалтеров и экономистов, которые тайно мечтают вернуться к своим детским увлечениям — рисованию, музыке или танцам. Родительские установки, данные без должного осмысления, могут стать тяжелыми оковами, мешающими человеку найти свое истинное призвание даже во взрослом возрасте. В процессе определения идеальной работы важно не только понимать свои желания, но и учитывать внутренние барьеры. Создание перечня непривлекательных специальностей с указанием конкретных причин поможет методом исключения найти действительно интересное направление.

Чтобы принять взвешенное решение, Никитина-Кузякова рекомендует обратиться к профессиональной диагностике личности. Такое тестирование даст четкое представление о достоинствах и недостатках, что сделает выбор более осознанным и обоснованным.