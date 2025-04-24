Бизнес-омбудсмен встретилась за круглым столом с предпринимателями в Шатуре

С предпринимателями в Шатуре за круглым столом встретилась бизнес-омбудсмен Наталья Чудакова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Экономика муниципального округа стабильно развивается. В 2024 году более 4,5 млрд рублей было привлечено в Шатуру в качестве инвестиций. Глава округа Николай Прилуцкий рассказал, что муниципалитет активно работает над созданием условий для бизнеса и его развития.

Но ряд вопросов местная власть решить не может, поскольку они находятся за пределами ее полномочий. Местные предприниматели на встрече с Натальей Чудаковой подняли некоторые из таких тем: это непропорционально завышенные коммунальные тарифы и изменение кадастровой стоимости земли. Говорили и о центрах медиации. Это общественная структура, которая помогает представителям бизнеса урегулировать споры, не доводя их до суда.

«Центр медиации — это как раз тот не судебный механизм, который позволяет предпринимателям примериться между собой и остаться на долгие годы друзьями и партнерами. Такие центры медиации уже существуют во многих городах Московской области. На 2024 год их было уже десять», — рассказала и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

По итогам встречи был сформирован перечень проблемных вопросов. Он будет передан для дальнейшего рассмотрения в профильные органы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.