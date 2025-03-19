Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал об итогах работы с прокуратурой в 2024 году

Отлаженный механизм взаимодействия уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и региональной прокуратурой является одним из самых эффективных инструментов защиты прав и законных интересов предпринимателей. Более 20% из поступивших в 2024 году в адрес бизнес-омбудсмена обращений от хозяйствующих субъектов были связаны с неправомерными действиями или бездействием со стороны правоохранительных органов. О результатах совместной работы рассказала исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Она уточнила, что прокурорский надзор за соблюдением федерального законодательства охватывает почти все сферы предпринимательской деятельности. Органы прокуратуры наделены специальными полномочиями в уголовном процессе, что позволяет уполномоченному принимать к рассмотрению обращения предпринимателей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) правоохранителей.

Наталья Чудакова рассказала, что в 2024 году по обращениям бизнес-омбудсмена, направленным в адрес прокуратуры Московской области для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования вынесено 19 представлений, 7 требований об устранении выявленных нарушений законодательства. Привлечены к дисциплинарной ответственности 2 должностных лица. Отменены 12 незаконных решений, 7 необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела и 2 необоснованных постановления о приостановлении расследования уголовного дела, преодолена волокита по 9 обращениям. Кроме того, полицией возбуждено 3 уголовных дела, в 1 случае изъятое в ходе расследования имущество возвращено владельцу.

Одной из оперативных форм реагирования на обращения являются совместные приемы органов прокуратуры совместно с уполномоченным и его представителями. В муниципальных образованиях региона руководители общественных приемных Уполномоченного и городские прокуроры проводят совместные приемы и оперативно помогают в решении возникающих у бизнеса вопросов. В 2024 году в мероприятиях с городскими прокурорами приняли участие 597 субъектов предпринимательской деятельности.

«Совместная работа с прокуратурой Московской области — важное звено в решении проблем предпринимателей в уголовно-правовой сфере. Результаты прокурорских проверок в большинстве случаев подтверждают доводы заявителей о нарушениях законодательства со стороны контрольно-надзорных органов. По результатам 2024 года 56% из таких обращений закончились положительными решениями в пользу бизнеса», — сообщила исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.