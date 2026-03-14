Бизнес-леди вернула 16 млн подаренных бойфренду рублей по схеме Долиной

Денис рассказал, что его отношения с Мартиной начались в 2020 году после общения на сайте знакомств. Пара быстро начала жить вместе, и девушка призналась, что у ее семьи есть крупный прачечный бизнес. Парень тогда предложил организовать грузоперевозки для фирмы, и идею оценили.

После одобрения молодой человек открыл свое дело, вложился, но позже отец Мартины заставил его переписать бизнес на дочь. в 2023 году за вклад в семейный бизнес девушка решила отблагодарить его и вручила 16,5 млн рублей на покупку жилья в столице. По совету юриста москвичка оформила договор дарения денег у нотариуса.

Отношения в паре были нестабильными, возлюбленные неоднократно расходилась. В конце 2023 года после ссоры они расстались окончательно. Мартина исчезла из жизни Дениса и не выходила на связь. Но через несколько месяцев она подала на экс-бойфренда в суд и обратилась в СК. Она обвинила молодого человека в насилии и принуждении к подписанию договора дарения.

При этом решающим аргументом в этом деле стала судебно-психиатрическая экспертиза Института Сербского, которая показала, что в 2023 году у девушки было инфантильное расстройство личности, поэтому в момент передачи крупной суммы она не осознавала собственных действий.

Суд первой инстанции, апелляция и кассация признали сделку дарения денег недействительной. Молодого человека обязали вернуть 16,5 млн рублей и покрыть судебные издержки. Экс-возлюбленный москвички считает такое решение опасным прецедентом: ведь и договор дарения денег можно аннулировать через схему Долиной.

Денис пытался оспорить выводы экспертов Института Сербского и подал на них жалобу. Но следователи не выявили нарушений в работе экспертов, а вот в действиях Мартины усмотрели признаки мошенничества. Но пока молодому человеку это не помогло.

