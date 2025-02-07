Без осадков и до -2 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество 07 февраля 2025 07:21

В Подмосковье и Москве в пятницу температура прогнозируется минус 2 — 0 градусов, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.