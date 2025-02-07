Без осадков и до -2 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу температура прогнозируется минус 2 — 0 градусов, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет переменная облачность. Из-за облаков выглянет солнце.
Скорость северо-восточного ветра не превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит 774 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 8 — минус 6 градусов, днем 8 февраля — от минус 3 до минус 1. Также будет без осадков.