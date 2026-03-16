Бесплатный Premium и VPN могут обернуться взломом: эксперт о «модах» Telegram
Фото - © Unsplash.com
Пользователи все чаще скачивают модифицированные версии Telegram ради дополнительных функций, но такие приложения могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к устройству и данным, сообщил РИАМО эксперт Security Vision Степан Клепиков.
«Говоря об альтернативных клиентах Telegram, важно разделять две принципиально разные вещи: официальные сторонние приложения из проверенных магазинов и модифицированные «моды» неизвестного происхождения. Чаще в новостях фигурируют именно вторые, так как мошенники умело используют желание людей получить бесплатный Premium, анонимный номер или встроенный VPN», – сказал Клепиков.
Он добавил, что именно в этой серой зоне, где отсутствует официальный контроль, и кроется главная угроза.
«Маскирующиеся «моды», которые обещают все и сразу, становятся инструментом актуальных схем социальной инженерии. Злоумышленники играют на страхе пользователей остаться без связи или на банальном желании сэкономить. Технически неподготовленный пользователь, вводя чужие данные в настройках iPhone, фактически отдает ключи от своего устройства посторонним людям», – рассказал эксперт.
Клепиков уточнил, что дальнейшее развитие событий зачастую приводит к блокировке телефона и требованию выкупа.
«Безопасные клиенты действительно существуют. Приложения вроде Swiftgram или Nicegram созданы на базе официального открытого кода и проходят жесткую модерацию Apple. Поскольку их установка из App Store происходит под вашим личным идентификатором, они никогда не потребуют ввода чужого Apple ID», – информировал специалист.
