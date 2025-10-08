Бесплатную вакцинацию питомцев от бешенства можно сделать в Центральном парке Истры

8 октября в Центральном парке Истры опытные врачи Истринской ветстанции «Терветуправление № 1» проведут бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Бешенство — смертельная болезнь, от которой нет лечения, но есть надежная профилактика. Даже домашний кот или собака могут столкнуться с вирусом, например, через мышь.

Вакцинация будет проводиться бесплатно с 12:00 до 16:00 по адресу: г. Истра, ул. Первомайская, Центральный городской парк.

Также можно провести чипирование и регистрацию животного за 396 рублей.

С собой необходимо взять свой паспорт и ветеринарный паспорт животного (если его нет — заведут на месте).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.