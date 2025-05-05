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Беговую дорожку из переработанных шин установили в Казани

Беговую дорожку из переработанных автомобильных шин открыли на набережной реки Казанки в Казани. Для ее создания местный регоператор устроил сбор шин от местных жителей, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

Длина дорожки составила более 3,5 км, от экстрим-парка «Урам» до Ленинской дамбы, ширина — 2 м.

«На набережной Казанки сделали экологичную беговую дорожку из старых шин. Их собрали жители города во время специальной акции. Люди сдали более 830 кубометров отходов. Это хороший пример, как бизнесу, власти и обществу вместе заботиться об экологии и повторно использовать отходы», — отметили в пресс-службе.

Открытие дорожки приурочено к старту Казанского марафона 3 мая. Именно его основателю — директору серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадиму Янгирову — принадлежит идея создания дорожки.

Проект поддержала мэрия Казани и Дирекция парков и скверов, которые интегрировали его в долгосрочную стратегию развития территории.

Генеральным партнером выступила компания СИБУР, взявшая на себя полное финансирование работ.