Бедкин: «Большой этнографический диктант» впервые проведут на борту самолета

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин рассказал, что в 2025 году впервые за всю историю проведения акция пройдет в воздушном пространстве. Мероприятие состоится на борту авиакомпании NordStar. Участниками уникального события станут 180 пассажиров рейса Норильск-Москва.

Также в Год защитника Отечества и впервые в истории диктанта на центральной площадке в Москве в рамках проведения Международного фестиваля «Народы России и СНГ» участники специальной военной операции зададут свои вопросы по видео. К акции вновь присоединятся российские полярные станции в Антарктиде.

Между тем объявлен победитель народного конкурса на вопрос. Им стала этнолог-исследователь мифологии народов Урало-Поволжья и Алтая Мария Ледяева из Самарской области.

Член Комитета Госдумы по делам национальностей Лариса Буранова напомнила, что диктант зародился в 2016 году как инициатива Удмуртской Республики.

«Первый диктант уже был международным — о нем узнали по личным контактам, и его писали, например, в Швейцарии и Турции», — сказала она.

Директор Института этнологии и антропологии РАН Алексей Загребин отметил научную ценность акции и ее вклад в сохранение культурного наследия народов России.

«Это общее дело, которое с удовольствием делают люди, казалось бы, разнонаправленных интересов: ученые, практики, преподаватели, общественники. Нет барьеров и башен из слоновой кости», — сказал Загребин.

Акция пройдет с 1 по 8 ноября 2025 года в онлайн- и офлайн-формате, где каждый желающий сможет проверить свои знания. Результаты будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции РФ.

Более подробную информацию о Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на портале.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.