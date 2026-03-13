Baza: сеть ресторанов «The Рыба» обвиняют в миллионных долгах перед сотрудниками

Сеть ресторанов «The Рыба» обвиняют в многомиллионных долгах перед сотрудниками и подрядчиками. Работники по полгода сидят без зарплат, сообщает Baza .

Сотрудники нескольких ресторанов «The Рыба» уже с лета прошлого года жалуются на задержки выплат. Как сообщили действующие и бывшие работники, около 50 человек подали жалобы в правоохранительные органы, трудовую инспекцию и суды, чтобы добиться справедливости. Однако, по их словам, общее число пострадавших значительно больше, многие не решаются поднимать шумиху в надежде все-таки получить деньги мирным путем.

Столичный ресторан на Патриарших прудах, который прекратил свою деятельность в августе, не рассчитался с персоналом на сумму около 500 тыс. рублей. Заведение также имеет задолженность перед ФНС в размере 1 млн рублей. В другом ресторане, который тоже закрылся, накопился долг перед экс-сотрудниками в размере 500 тыс. рублей. Не лучшие времена переживает и другая, пока еще работающая, московская точка — сотрудники в Сокольниках ждут выплат на 1,5 млн рублей.

Проблемы возникли и в Сочи. Пострадавшие утверждают, что филиал не выплатил сотрудникам 1,5 млн рублей, а судебные приставы пытаются взыскать еще 400 тыс. в пользу поставщиков. Суммы исков от контрагентов значительно превышают эти цифры — они требуют более 6 млн рублей.

Кроме того, с сетью ресторанов судится маркетинговое агентство, которое недополучило 1,9 млн рублей. Сейчас счета части юрлиц «The Рыба» заблокированы. Тем временем ее владелец Владимир Разумовский планирует открыть новый ресторан в подмосковном Долгопрудном.

