Бастрыкин допустил обсуждение снятия запрета на смертную казнь в зонах СВО и КТО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин написал в своем Telegram-канале , что к обсуждению снятия запрета на смертную казнь на территории специальной военной операции и контртеррористической операции можно было бы вернуться. РФ с 2022 года не является стороной Европейской конвенции по правам человека.

Вопрос о том, где могли бы приговаривать к смертной казни, весьма непростой. Уголовный кодекс действует по всей стране.

«Логика применения смертной казни на указанных вами территориях или в местах проведения контртеррористических операций построена исходя из высокой общественной опасности преступлений, совершаемых украинскими боевиками и иными лицами», — отметил Бастрыкин.

Подразумеваются диверсии, теракты, использование запрещенных средств, методов в вооруженном конфликте, разбои, убийства и иные преступления. Однако в нынешней версии УК РФ приговорить к смертной казни могут только за убийство при отягчающих обстоятельствах.

