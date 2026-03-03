Бастрыкин допустил обсуждение снятия запрета на смертную казнь в зонах СВО и КТО
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин написал в своем Telegram-канале, что к обсуждению снятия запрета на смертную казнь на территории специальной военной операции и контртеррористической операции можно было бы вернуться. РФ с 2022 года не является стороной Европейской конвенции по правам человека.
Вопрос о том, где могли бы приговаривать к смертной казни, весьма непростой. Уголовный кодекс действует по всей стране.
«Логика применения смертной казни на указанных вами территориях или в местах проведения контртеррористических операций построена исходя из высокой общественной опасности преступлений, совершаемых украинскими боевиками и иными лицами», — отметил Бастрыкин.
Подразумеваются диверсии, теракты, использование запрещенных средств, методов в вооруженном конфликте, разбои, убийства и иные преступления. Однако в нынешней версии УК РФ приговорить к смертной казни могут только за убийство при отягчающих обстоятельствах.
