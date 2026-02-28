сегодня в 13:32

Барщевский считает логичным ограничения против WhatsApp* и Telegram

Мессенджеры Telegram и WhatsApp* не соблюдают российские законы, поэтому их замедление оправданно, рассказал РБК экс-полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

Компании, работающие в РФ, должны соблюдать законы страны. Telegram и WhatsApp* их не придерживаются.

«Ну что делать государству? Подставить левую щеку после того, что получили по правой? То есть, действия государства абсолютно логичны», — считает Барщевский.

При этом руководство WhatsApp* и Telegram действует неразумно. Ограничение мессенджеров не нарушает конституционные права россиян.

Telegram начали замедлять в РФ с 10 февраля 2026 года.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ.

