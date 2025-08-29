Барьеры безопасности устанавливают у образовательных учреждений в Клину

Дорожный отдел предприятия «Чистый город» в Клину уже больше месяца готовится к новому учебному году. Специалисты для безопасности детей устанавливают ограждения у образовательных учреждений. Сегодня очередное заграждение появилось около пешеходного перехода вблизи первого отделения лицея имени Дмитрия Менделеева и центра детства «Жемчужинка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

«Главная сложность объекта в том, что здесь асфальтовое покрытие. Приходится выдалбливать его отбойным молотком. После этого приваривается профиль, секции прикрепляются на арматуру», — рассказал мастер дорожного отдела Денис Жуков.

Работы много — необходимо установить 70 м ограждения. Это около 45 секций. Чтобы успеть до 1 сентября, на объекте задействовали две бригады рабочих, 7 человек.

Это не первые барьеры безопасности. Бригада дорожного ремонта уже поставила ограждения у школы имени Виктора Талалихина, второго отделения лицея имени Дмитрия Менделеева и образовательного учреждения имени Маргариты Калининой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.