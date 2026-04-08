Банки начнут открывать счета по видео, но есть риск дипфейков

Инициатива Банка России по внедрению экспериментально‑правового режима (ЭПР), который позволит банкам заключать договоры с новыми клиентами по видеосвязи, представляет собой непростой баланс между развитием цифровых услуг и минимизацией рисков в эпоху дипфейков, заявил РИАМО директор по информационным технологиям БКС банка Дмитрий Сыцко.

С одной стороны, такое решение способно принести ощутимые преимущества, с другой — сопряжено с серьезными вызовами, отметил он.

По словам эксперта, среди плюсов этой инициативы прежде всего стоит выделить упрощение доступа к банковским услугам. Дистанционное открытие счетов и заключение договоров сделает финансовые продукты более доступными — например, для жителей отдаленных регионов, а также для клиентов, находящихся в поездках за рубежом. Кроме того, банки смогут снизить операционные затраты за счет оптимизации обслуживания в отделениях и услуг курьеров.

«Вместе с тем дипфейки представляют собой существенную угрозу для безопасности подобных процедур. Основная угроза связана с тем, что современные технологии позволяют имитировать внешность и голос человека на уровне, достаточном для обхода слабых сценариев видеоидентификации. Поэтому безопасность такого решения зависит не от самого факта видеосвязи, а от архитектуры контроля: проверки живости, сопоставления с ранее подтвержденными данными из доверенного контура, антифрод-аналитики, записи и хранения сеанса, поведенческого и транзакционного мониторинга, а также ограничений по продуктам и операциям на начальном этапе. При отсутствии этих мер канал будет слишком уязвим для мошенничества», — констатировал Сыцко.

Отдельно важно, чтобы спорные или нетипичные кейсы не проходили полностью автоматически: банку нужен регламент дополнительной проверки, ручной эскалации и последующего контроля первых операций клиента, добавил он.

По данным публичных сообщений, ЭПР находится в согласовании с ФСБ, Росфинмониторингом, Минфином и Минцифры. Это подтверждает, что речь идет не о простом расширении дистанционных сервисов, а о модели, которую оценивают одновременно с точки зрения безопасности, противодействия мошенничеству и регуляторной допустимости.

Иными словами, в условиях распространения дипфейков ответственный подход — не «разрешить удаленную идентификацию по видео» как универсальную практику, а тестировать ее только в узком периметре, с компенсирующими мерами и консервативными лимитами. Именно поэтому формат ЭПР здесь выглядит логичным: он позволяет проверить работоспособность модели на ограниченном круге участников, а не сразу масштабировать ее на весь рынок, резюмировал эксперт.

О том, что ЦБ может позволить банкам обслуживать клиентов по видеосвязи сегодня сообщили «Ведомости».

