Бал медалистов состоялся в Раменском округе

Среди награждаемых — призеры Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций, лауреаты и дипломанты республиканских, всероссийских и международных творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований, активные общественники.

«Здесь собрались лучшие из лучших. Это была невероятная цель, которую каждую перед собой поставил, смог уверенно достичь и сегодня оказаться здесь. Это ваша большая заслуга и, конечно же, родителей, которые стоят за вам и тех учителей, которые вас готовили. Вы все большие молодцы, вы проделали большую работу!», — поздравил выпускников заместитель главы Раменского городского округа Владимир Каменских.

Всего в 2023/24 учебном году школы Раменского округа выпустили 181 ученика, представленного к получению золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении I и II степеней и 17 — стобалльников. Лидером по количеству выпускников медалистов в этом учебном году стала Раменская СОШ № 5 (4 золотые и 17 серебряные медали).

Некоторые из выпускников уже получили приглашения к поступлению по итогам предметных олимпиад в ведущие ВУЗы Российской Федерации.

На церемонии присутствовали заместитель главы Раменского городского округа Владимир Николаевич Каменских, председатель комитета по образованию Наталья Александровна Асеева, директора школ Раменского округа и родители учеников.

После награждения ребят ждали фуршет и дискотека под живое выступление кавер-группы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.