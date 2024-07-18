Байдену предрекли возможную смерть из-за коронавируса

сегодня в 19:49

Врач Прокофьев: Байден может не пережить очередное заражение COVID-19

Врач общей практики Денис Прокофьев отметил, что заражение президента США Джо Байдена коронавирусной инфекцией вызывает серьезные опасения у медицинских экспертов. Высоки риски тяжелого течения болезни и вероятности летального исхода для политика, пишет «Абзац» .

Прокофьев подчеркнул, что коронавирусная инфекция несет риски развития поражения легких и нарушений свертываемости крови.

«Сказать, что болезнь Байдена будет протекать исключительно в легкой форме, нельзя. Его возраст усиливает риск летального исхода: старшая возрастная группа подвержена максимальным рискам», — сказал врач.

Это уже не первый случай заражения Байдена COVID-19. Двумя годами ранее, в июле 2022 года, хозяин Белого дома также переболел инфекцией дважды.