Багреева: столица переходит к опережающему развитию коммунальной инфраструктуры

В столице активно развивают масштабные градостроительные проекты, которые требуют больших коммунальных мощностей. Чтобы обеспечить развивающиеся территории нужными ресурсами, требуется переход к опережающему механизму развития коммунальной инфраструктуры, сообщила на Всероссийской тарифной конференции ФАС России в Сочи заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Заммэра отметила, что наращивание инвестиционной составляющей в развитии коммунальной инфраструктуры столицы является ключевым направлением работы. На средства инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций восстанавливают основные фонды и производят замену выработавшего срок сетевого оборудования.

«Благодаря этому сети снабжения коммунальными ресурсами поддерживаются в нормативном состоянии. Кроме того, уже сейчас более трети инвестиционных ресурсов направляется на реализацию значимых городских проектов, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы на их реализацию. В текущем году в инвестпрограммах регулируемых организаций на проекты городского развития предусмотрено более трети запланированных расходов», — рассказала Мария Багреева.

Она добавила, что к 2030 году планируется увеличить эту долю до 50%.

Чтобы повысить качество планирования инвестиций, а также синхронизировать градостроительные планы и инвестиционные программы регулируемых организаций, используют цифровой двойник Москвы. Он представляет собой трехмерную модель города с интегрированными панорамами улиц, характеристиками зданий, коммуникациями, инструментами геоаналитики и другими данными.

Регуляторные соглашения являются еще одним инструментом. В текущем году столица заключила данные соглашения с двумя системообразующими территориальными сетевыми организациями. Благодаря этому получится привлечь около 10 млрд рублей допинвестиций на развитие электросетевого хозяйства Москвы.

Чтобы реализовать планы опережающего развития, важной является в целом работа по столичному региону. В мае текущего года Минэнерго России, правительство Москвы и Московской области подписали соглашение о сотрудничестве, а также разработали дорожную карту по повышению надежности и развитию сетевой инфраструктуры и объектов генерации Московской энергосистемы. К 2030 году она призвана обеспечить регион необходимой дополнительной электрической мощностью до 4,9 ГВт, в том числе со стратегическим резервом в 15%.

Кроме уже используемых Москвой инструментов, дополнительный стимул к опережающему развитию могут придать и пока не реализованные. Такие, как возможность включения в плату за техприсоединение ранее созданных инфраструктурных объектов; внедрение механизма переуступки мощности, который позволит региону направлять бюджетные средства на развитие инфраструктуры и возмещать их через уступку мощности застройщиком; целевое расходование амортизации, обеспечивающее направление средств на развитие инфраструктуры. Для внедрения этих инструментов потребуется корректировка федерального регуляторного законодательства.