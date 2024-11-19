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Бабушке-самогонщице из Подмосковья грозит 2 года тюрьмы

Пожилой женщине из городского округа Чехов грозит лишение свободы сроком за 2 года за варку самогона, сообщает Telegram-канал «Москвач» .

Правоохранительные органы задержали 78-летнюю пенсионерку в начале ноября. Полицейские представились покупателями и купили у пожилой женщины 0,5 литра самогона за 150 рублей.

При этом 2 года назад пенсионерку уже задерживали за продажу самогона. Сотрудники полиции выписали ей штраф в размере 20 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении бабушки-самогонщицы возбудили уголовное дело, ей грозит до 2 лет тюремного заключения.