Авторский хлеб по русским традициям испекли участники семейного проекта Ступина

В Лиге молодых матерей в Ступине состоялся мастер-класс по выпечке хлеба, который стал частью проекта «Жили-были». Участники не только научились месить тесто и создавать свой авторский хлеб, но и погрузились в историю хлебопечения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Педагог Павел Потапов провел лекцию, рассказав о том, как люди научились печь хлеб, какие традиции были связаны с этим процессом и какие современные исследования проводятся в этой области. Участники узнали о различных способах замешивания теста, хранения хлеба и даже о том, как наши предки защищали его от мышей.

После теоретической части все приступили к практическим занятиям. Каждый участник самостоятельно замесил тесто по классическому рецепту, а затем добавил свои любимые ингредиенты. В результате у каждого получился уникальный колобок, который затем был выпечен дома.

Проект «Жили-были», реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива является продолжением серии проектов, направленных на создание благоприятных условий для полноценного развития детей в замещающей семье и снижение рисков повторного сиротства.

За год 20 семей-участников уже успели посетить театральные занятия, занятия по физической подготовке, мастер-классы по различным ремеслам, интерактивные занятия по сказкам, освоить основы рукоделия и пройти тренинги личностного роста, совершить экскурсионную поездку и многое другое.

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