Авторитету Коле Павлину установили памятник с блатными прощальными стихами

Криминальному авторитету, лидеру чеховской ОПГ Николаю Павлинову (Павлину) установили памятник с блатными прощальными стихами, который стоит как квартира в регионе, сообщает SHOT .

Главарь ОПГ был похоронен возле храма рядом со священниками в январе 2025 года.

Памятник представляет собой кельтский крест, рядом стоит постамент с книгой и стихами. В стихах автор называет Павлинова «свободным человеком» и «Робин Гудом».

Известный авторитет скончался от онкологии 17 января 2025 года. В 2017 году Павлинова приговорили к 17 годам тюрьмы за хищение госземель в округе Чехов. За 5 лет общая сумма ущерба от деятельности группировки составила 281 млн рублей. Но уже в 2023 году его освободили из колонии по состоянию здоровья. Известно, что у мужчины было множество заболеваний, включая рак.

В Чехове Павлинов известен с 1990-х годов. Он был владельцем местного ХК «Витязь», который прославился в КХЛ регулярными драками и потасовками на льду. Кроме того, он был спонсором известных боксеров Дениса Лебедева и Александра Поветкина.

