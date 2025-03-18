Автопробег в честь 11-й годовщины Крымской весны прошел в Видном

В Ленинском городском округе провели традиционный автопробег в честь 11-й годовщины возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Автоколонна, состоящая из более чем 20 машин, проследовала по центральным улицам Видного. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Автопробег стартовал от стадиона «Металлург» в Видном. В нем приняли участие активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии», местные депутаты, сотрудники администрации Ленинского округа и муниципальных учреждений. Свыше 20 машин, украшенные российскими триколорами, флагами Московской области и Ленинского округа проехали по городу под одобрительные приветствия жителей», — уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что в течение дня в Ленинском городском округе запланированы и другие мероприятия, посвященные возвращению Крыма в родную гавань. Возле кинотеатра «Искра» в Видном состоится флешмоб и патриотическая акция.

«Сегодня мы отмечаем знаменательную дату — 11 лет с момента, когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией! Этому судьбоносному событию предшествовал народный референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались «ЗА» включение в состав нашей страны. Единый народ, единая душа и, конечно, общее будущее. Поздравляю всех с этим днем!» — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Тогда более 95% крымчан проголосовали «за» вхождение в состав Российской Федерации. А 18 марта был подписан соответствующий договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию и образовании в России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

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