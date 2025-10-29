Автоинспекторы округа напомнили правила безопасности активным долголетам

В рамках акции «Засветись!» сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу провели встречу с участниками проекта «Активное долголетие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Полицейские напомнили пенсионерам правила безопасного поведения на дороге и показали, как правильно использовать световозвращающие элементы.

Особое внимание уделили погодным условиям: в дождь и сумерки пешеходы хуже видны водителям, что повышает риск ДТП. Участники узнали, где размещать отражатели на одежде и сумках, чтобы быть заметными даже в темноте.

Пенсионеры поблагодарили автоинспекторов и пообещали следовать рекомендациям.

Ранее в рамках социального раунда «Засветись!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами Подмосковья провели профилактическую акцию на детской игровой площадке в Орехово-Зуеве. Полицейские рассказали ребятам о важности световозвращающих элементов, показали, как они работают, и напомнили о «дорожных ловушках» около подъездов и игровых зон.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.