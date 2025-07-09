Авито Работа: в РФ число откликов соискателей на вакансии с упоминанием ДМС увеличилось на 31%

В Екатеринбурге в рамках международной выставки ИННОПРОМ состоялась ключевая сессия «Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников». Директор по развитию сервиса «Авито Работа» Роман Губанов представил аналитику рынка труда, показавшую, как предприниматели адаптируются к текущим вызовам, передает пресс-служба сервиса .

Способ удержать ценные кадры

В условиях рекордного дефицита кадров, особенно в рабочих профессиях, работодатели сталкиваются с существенными затратами на подбор персонала. В связи с этим бизнес вынужден пересматривать HR-стратегии и искать новые способы удержания ценных кадров.

Одним из наиболее эффективных инструментов стало ДМС. Согласно опросу «Авито Работы», россияне при выборе текущего места работы назвали наличие соцпакета одним из важных факторов (20%). Анализ данных показывает, что в целом по РФ чаще всего ДМС упоминается в сфере складских комплексов (19,17%), предприятий транспортного машиностроения (17,05%), а также в сфере розничной и оптовой торговли (15,69%).

«Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: с одной стороны — беспрецедентный дефицит кадров, с другой — колоссальный нереализованный потенциал в области управления здоровьем персонала. Данные показывают, что инвестиции в wellness-программы дают двойной эффект: сокращают прямые затраты на подбор и адаптацию сотрудников, одновременно повышая мотивацию сотрудников и, как следствие, производительность труда. Так, например, согласно данным платформы, в 2024 году тренд на заботу о здоровье отразился в росте вакансий с компенсацией массажа (+12% год к году). В современных условиях забота о здоровье персонала перестает быть социальным благом и становится конкурентным преимуществом», — прокомментировал Губанов.

Кто чаще всего заинтересован в ДМС

Также в Свердловской области интерес соискателей к вакансиям с ДМС вырос на 32%. В регионе наибольший интерес соискателей зафиксирован на предложения с ДМС среди аппаратчиков (+98%), сварщиков (+78%) и слесарей (+60%).

Заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что здоровье сотрудников — это не просто социальная ответственность бизнеса, а стратегический ресурс предприятия. При этом ключевой в этом вопросе остается синергия бизнеса, государства и медицины, поскольку она дает двойной эффект: рост производительности труда и прямой вклад в здоровье нации.

«Однако принципиально важна комплексность подхода. Мы выделяем три взаимосвязанных уровня: индивидуальное здоровье (медицинское сопровождение), корпоративное здоровье (программы работодателей) и общественное здоровье (городская среда). Эти элементы работают в системе — невозможно добиться устойчивого результата, развивая что-то одно. Особое внимание стоит уделить именно корпоративному здоровью, ведь большую часть жизни люди проводят на работе. Современные технологии позволяют внедрять эффективные решения: от мобильной диспансеризации до цифрового мониторинга показателей здоровья», — резюмировала Савинова.