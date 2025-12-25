Атлантический циклон набросится на Московский регион снегом и метелью 26 декабря

Столичный регион 26 декабря ожидает ухудшение погодных условий. Атлантический циклон принесет с собой ряд атмосферных фронтов, которые обрушат на Московскую область обильные снегопады и метели, об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ночные часы 26 декабря в некоторых районах Московского региона ожидается сильный снег. При температуре от минус 1 до минус 3 градусов снег будет переходить в мокрый, что приведет к образованию гололедицы на дорогах и налипанию снега на деревьях и линиях электропередач.

Днем в этот же день осадки станут менее интенсивными, однако сохранится влажная и ветреная погода с температурой около нуля градусов. На карте можно увидеть прогнозируемое количество осадков, которое выпадет в Москве и области к вечеру 26 декабря.

Общее количество осадков за сутки может составить до 25% от месячной нормы. Высота снежного покрова увеличится, и к новогодним праздникам может достичь нормальных значений в 13-14 см.

