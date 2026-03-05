Астроном Киселев объяснил, как космонавты выживают в космосе

Лектор планетария рассказал о защите от вакуума и радиации в космосе

Астроном, лектор Нижегородского планетария им. Георгия Гречко Алексей Киселев объяснил, какие угрозы подстерегают человека в открытом космосе и какие технологии помогают космонавтам работать на орбите, сообщает pravda-nn.ru .

По словам Алексея Киселева, главная опасность в космосе — не мгновенный холод, а вакуум и отсутствие кислорода. Уже через 10–15 секунд без защиты человек теряет сознание. При низком давлении жидкости в организме могут «кипеть» — это явление называется эбуллизм. Тело раздувается, но не «взрывается».

Температура зависит от освещенности: в тени объекты быстро остывают, под прямыми лучами Солнца — перегреваются. Поэтому на Международной космической станции установлены радиаторы и панели охлаждения, а датчики автоматически регулируют тепловой режим.

В открытом космосе космонавтов защищают скафандры. Выходные «Орланы» весят около 110 кг и позволяют работать до девяти часов. Внутрикорабельные «Соколы» предназначены для аварийных ситуаций при взлете и посадке. Под скафандр надевают костюм с системой водяного охлаждения.

Шлем с золотым напылением отражает солнечный свет: без защиты поверхность может нагреваться до +122 градусов.

Самым холодным объектом во Вселенной считается туманность Бумеранг с температурой −272 градуса.

