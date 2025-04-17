Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья и «Боевое братство» начали сотрудничество

Депутат Госдумы, сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения «Боевого братства» Сергей Князев подписали соглашение о взаимодействии. Торжественная церемония прошла в Химках. Документ позволит объединить усилия по реализации значимых патриотических проектов и помощи бойцам СВО. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Подписание соглашения — это событие, к которому мы все так долго шли. Помогать нашим бойцам мы начали три года назад, с самых первых дней специальной военной операции, и не останавливаемся сейчас. Помощь участникам спецоперации занимает ведущее место в работе «Боевого братства». За время работы с Ассоциацией мы познакомились со многими ветеранами и действующими участниками специальной военной операции. Будем продолжать и дальше совместную работу ради наших детей, ради нашего народа», — сказал Сергей Князев.

Соглашение направлено на совместную работу по поддержке ветеранов СВО и их семей, реализацию программ по патриотическому воспитанию и проектов, направленных на адаптацию в мирной жизни.

«Большая честь подписывать соглашение о взаимодействии со столь большой и мудрой организацией. Уверен, сотрудничество научит нас многому. Объединив усилия, сделаем Ассоциацию еще сильнее и крепче, а помощь нашим героям — эффективнее», — прокомментировал Сергей Колунов.

Ассоциация ветеранов СВО в Московской области была создана в феврале 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В настоящее время она объединяет более 500 ветеранов специальной военной операции.

Кроме того, членами ассоциации запущены и активно реализуются проекты по патриотическому воспитанию молодежи, помощи и адаптации как самих бойцов, так и их семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.