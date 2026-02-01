Артистка Анна Нетребко ликвидирует свой бизнес в России

Народная артистка России Анна Нетребко закрывает ИП в Санкт‑Петербурге, она в январе почтой подала документы в межрайонную инспекцию ФНС РФ по городу, сообщает Baza .

ИП, которое занимается исполнительскими искусствами, Нетребко открыла в Северной столице в 2021 году. В 2025 она задолжала налоговой свыше 50 тыс. рублей по соцвзносам по ИП. Чтобы избежать платежей, певица решила закрыть этот бизнес.

С 2006 года у артистки австрийское гражданство вместе с российским. Оперная певица активно выступает в европейских странах, но не дает концертов в РФ с 2022 года. Также весной 2023 года Нетребко осудила проведение СВО.

Выступления певицы за границей вызывают споры: в прошлом году концерт Нетребко в Лондоне прошел, несмотря на протесты местных парламентариев, что потом вызвало публичное возмущение супруги президента Украины.

