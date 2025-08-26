«Артек» преображается: современные реалии детского центра

45 тысяч детей отдохнули в «Артеке» в 2025 году

За последнее десятилетие знаменитый детский центр «Артек» сильно изменился, превратившись в инновационный образовательный комплекс. В настоящее время на территории лагеря есть 11 отдельных детских лагерей, собственное учебное заведение, медицинское учреждение, студия кинопроизводства, клуб для занятий парусным спортом и тематический музей, посвященный исследованию космоса. О том, как изменился «Артек», рассказал «Крымский Журнал» .

Если в 2014 году центр посетили около 6 тысяч отдыхающих, то в 2025 году в нем отдохнули почти 45 тысяч детей как из российских регионов, так и из других стран. Всего с 2014 по 2024 год в «Артеке» побывали более 346 тысяч юных гостей.

По мнению экспертов, современный «Артек» символизирует перспективное будущее, предлагая детям высокотехнологичную среду с цифровыми лабораториями, театральными площадками и возможностями для научных исследований.

Реконструкция знаменитого детского центра «Артек», начавшаяся в 2014 году, подходит к финальной стадии. За прошедшее время полностью модернизированы девять лагерей, включая «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный».

На финальном этапе находится подготовка к открытию лагеря «Солнечный», рассчитанного на тысячу мест. Эта площадка будет использоваться для тестирования инновационных образовательных методик.

В ходе реконструкции часть корпусов отреставрировали, другие возвели заново. Обновленные помещения включают комфортабельные комнаты для проживания 4-6 детей, зоны отдыха, современные столовые и новые бассейны.

По словам директора центра Константина Федоренко, за 11 лет «Артек» удалось не только восстановить после упадка, но и превратить в один из важнейших культурно-образовательных символов страны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил «Артек» со столетним юбилеем. Детский центр отметил юбилей 16 июля 2025 года.