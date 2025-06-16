Путин поздравил Международный детский центр «Артек» со 100-летием

«Здесь всегда радушно встречали гостей — мальчишек и девчонок, приехавших изо всех уголков страны и зарубежных государств. И дни, проведённые на побережье Чёрного моря, становились для них большим, настоящим праздником, воплощением яркой, заветной и светлой мечты. Здесь учили новому, воспитывали, подсказывали, направляли. Заботились о гармоничном развитии, помогали своим подопечным осознать всю ценность товарищества, командного духа, совместного творчества; поверить в себя, раскрыть свои таланты, обрести цели для будущей взрослой жизни», — сказал в поздравительном обращении Путин.

По словам Путина, в последние годы «Артек» изменился в плане технологичности. Детский центр стал более современным, развитым, в нем используют новое оборудование, организовывают современные обучающие семинары, лекции и мастер-классы.

Неизменной остается атмосфера и любовь сотрудников лагеря к детям. Путин поблагодарил педагогический состав за преданность работе, за разработку уникальных методик, которые имеют огромное значение и в настоящее время.

Международный детский лагерь «Артек» 16 июня отметил 100-летие. В этот день на территории центра заложили капсулу времени на следующие 100 лет работы центра.