Архиепископ Павел Пецци: гомосексуализм* можно исцелить через обращение к богу

Католический архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци объяснил, почему Ватикан позволяет гомосексуалам* быть священниками. По его словам, такие наклонности можно излечить с помощью веры в бога, сообщает «Коммерсант» .

Конференция итальянских епископов опубликовала рекомендации по подготовке священников в Италии. Там сказано, что сексуальные предпочтения кандидата должны рассматриваться только как «один из аспектов его личности». Из этого следует, что теперь гомосексуалистов* могут возводить в духовный сан.

Архиепископ Пецци отметил, что СМИ не совсем верно истолковали новые рекомендации. По его словам, если священник не может преодолеть искушение, ему стоит отказаться от поступления в семинарию. При этом такие наклонности ничем не отличаются от других греховных страстей.

«Надо избегать по отношению к ним всякого проявления несправедливой дискриминации», — заявил Пецци.

* ЛГБТ — организация, признана экстремистской и запрещена в России.