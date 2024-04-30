Апрель 2024 года в столице попал в топ-3 самых теплых

Этот апрель в Москве стал вторым среди самых теплых в XXI веке, а также третьим за всю историю метеонаблюдений за погодой в городе, сообщается на сайте «Метеовести».

Средняя температура за месяц будет известна к концу дня, но она, скорее всего, составит примерно плюс 10,7 — плюс 10,8 градуса. Таким образом, апрель текущего года войдет в топ-3 самых теплых вторых месяцев весны.

За месяц в мегаполисе было теплее нормы на 3,9- 4 градуса. Апрель этого года уступил только показателям за 2001 год, тогда средняя температура воздуха составила плюс 11 градусов, и 2000 года, когда она была плюс 11,1.

Осадков за минувший месяц выпало 47,4 мм, это 129% от апрельской нормы. По осадкам месяц стал седьмым в списке самых влажных в XXI веке.