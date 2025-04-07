Ансамбль «Калинка» из Павловского Посада стал серебряным призером конкурса «Ярославская весна-2025»

С 2 по 5 апреля 2025 года в Ярославле прошел VIII Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Ярославская весна-2025». Народный коллектив «Ансамбль народного танца „Калинка“ из Павловского Посада (ДК Октябрь) под руководством балетмейстера Юрия Попова и руководителей Марины и Елизаветы Поповых порадовал зрителей своим талантом, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

В старшей группе (14-17 лет) ребята выступили с сценическим народным танцем и заняли почетное второе место, о чем было объявлено на подведении итогов конкурса 5 апреля.

Это яркое выступление стало результатом упорной работы и творческого подхода коллектива, который смог продемонстрировать мастерство и страсть к народному танцу.

«Поздравляем участников и их руководителей с этой высокой наградой и выражаем надежду на дальнейшие успехи и достижения! Вы — наша гордость, и мы уверены, что впереди у вас множество побед и творческих свершений!» — сказала заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Юрьевна Аргунова.

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