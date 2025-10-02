Андрей Воробьев: завершилась модернизация одной из старейших школ в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ № 8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В следующем году СОШ № 8 отметит свой 70-летний юбилей. Под руководством Василия Матвеева она стала лучшей в городе и по качеству образования, и по воспитательно-патриотической работе.

Масштабный капремонт здесь завершили к 1 сентября — обновили библиотеку, кабинеты, столовую, актовый и спортивный залы, заменили кровлю и инженерные сети, сделали перепланировку. Важно, что специалисты сохранили исторический облик здания, в том числе муралы с изображениями ветерана ВОВ Григория Муходавкина и участника СВО Тимофея Воробейкина.

Обновленную школу посетил Воробьев и поздравил педагогов с наступающим Днем учителя. Вместе с учениками губернатор пожелал им терпения, здоровья и гордости за школьников. Он отметил, что Московская область очень ценит учителей.

«Вы знаете, что в Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50–60 школ. И вот одна из них — СОШ № 8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.