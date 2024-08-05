Андрей Воробьев: важно, чтобы рядом со школами не продавали спиртное

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Глава региона отметил, что руководство правоохранительного блока на совместном совещании также выносило предложения по этому вопросу. Они выступили со своей позицией по поводу нестационарной торговли и продажи спиртных напитков.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.