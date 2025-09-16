Андрей Воробьев: в сентябре в Подмосковье открыли 5 общественных территорий

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается благоустройство общественных территорий. В сентябре открыли пять обновленных объектов: сквер Громцева в Дзержинском, сквер «60 лет Победы» в Егорьевске, сквер Крупешина в Балашихе, сквер Защитников Москвы в Лобне, Каштановую аллею в Коломне.

Воробьев рассказал, что нового появилось на обновленных территориях.

«Сквер имени Бориса Громцева в Дзержинском — детскую площадку перенесли в нижнюю часть и разместили рядом со спортплощадкой. Работы начали в прошлом году, сейчас завершили все благоустройство», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В сквере «60 лет Победы» в Егорьевске, который является победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, разместили спортивные и детские площадки, зоны отдыха, фонтан. Здесь провели озеленение, установили стенды и громкоговорители.

В сквере Крупешина в Балашихе появились зоны отдыха и спорта. Здесь были обновлены тропинки, которые теперь идут до входа в парк «Заречная». Тем самым было образовано единое пространство: парк на Заречной, территория у культурного центра «Фабрика 1830» и стадион «Труд».

В сквере Защитников Москвы в Лобне появились спортивные и детские площадки, зона для выгула собак. Здесь оборудовали мемориальную зону, посвященную событиям Великой Отечественной войны. В ней есть противотанковый ров, землянка, окопы, огневая точка и опоры.

Каштановая аллея в Коломне тоже была обновлена. Здесь установили перголы с качелями. Аллею оборудовали освещением и видеонаблюдением. Ее территория объединена в единый парковый комплекс вместе с обновленным в прошлом году парком Мира.