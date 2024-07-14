Андрей Воробьев: в Подмосковье работают 66 клубов «Активного долголетия»

На сегодняшний день в Подмосковье работают 66 клубов «Активного долголетия», а число участников проекта приближается к 400 тыс. человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Более 1 тыс. участников нашего проекта „Активное долголетие“ освоили сапборды — это одна из самых любимых летних активностей среди старшего поколения», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для любителей активного отдыха организованы скандинавская ходьба, полеты на параплане и воздушных шарах, а также поездки в веревочные парки.

Фото - © Telegram-канал Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Андрея Воробьева

По словам главы региона любители тихого и размеренного времяпрепровождения могут заняться пением, компьютерной грамотностью или дыхательной гимнастикой. Еще в Подмосковье для представителей старшего поколения проводятся экскурсии, занятия йогой или пленэры.

Воробьев добавил, что каждый участник клуба может выбрать увлечение по душе. Вступить в «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Более подробную информацию о клубах можно найти на портале dolgoletie.mosreg.ru.