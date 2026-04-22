Андрей Воробьев: проголосовать за объекты для благоустройства можно до 12 июня

В Подмосковье стартовало VI Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. Жители сами будут решать, какие объекты приводить в порядок.

«Принять участие в голосовании по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“, инициированного нашим президентом, может каждый, кто старше 14 лет», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

Голосование проходит на портале госуслуг. Жителям нужно зайти туда, выбрать Московскую область и проголосовать за место, которое они хотят благоустроить. Голосование продлится до 12 июня.

В этом году на выбор представлена 281 территория из 54 округов Московской области.

В прошлом году в голосовании приняли участие более 777 тыс. жителей Подмосковья. По словам губернатора, с каждым разом участников становится все больше. Он добавил, что вместе жители Подмосковья меняют города к лучшему.

