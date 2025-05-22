Андрей Воробьев: президент присвоил фельдшеру из Подмосковья звание Героя РФ

Президент России Владимир Путин вручил фельдшеру Ступинской подстанции скорой помощи, ефрейтору Людмиле Болилае высокое звание «Герой Российской Федерации». Она стала первой женщиной, которая удостоена Золотой звезды за проявленный героизм в зоне СВО, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он рассказал, что Болилае вместе с семьей переехала в регион в 2019 году, а в апреле 2023 года фельдшер заключила контракт и ушла добровольцем на спецоперацию. Ефрейтор приписана к мотострелковому полку, медик служит при пункте управления и воспитывает 10-летнего сына.

По словам Воробьева, 31 января 2025 года противник нанес артудар по расположению солдат ВС РФ. Несмотря на постоянный огонь, Болилае стала помогать раненым военным и готовить бойцов к эвакуации. Во время атаки медик закрыла одного из солдат, приняв удар на себя. Благодаря смелости и решительности фельдшера военный выжил. Саму женщину с многочисленными ранениями доставили в полевой госпиталь.

«Сейчас фельдшер в отпуске по болезни, впереди еще одна операция. После восстановления Людмила планирует вернуться на СВО и продолжить службу. Рад знакомству с Людмилой, желаю скорейшего выздоровления!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.