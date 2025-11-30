Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с Днем матери, который традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев вручил государственные и областные награды, среди которых и самая почетная — «Мать-героиня». Сегодня в Подмосковье живет свыше 1 млн 200 тыс. семей и почти каждая десятая — многодетная. С 2012 года их число выросло более чем в 4 раза.

«В этот день самые теплые слова благодарности мы говорим всем мамам, но в особенности — многодетным. Сегодня здесь семьи, в которых воспитываются 4, 5, 7, 9, 11 ребятишек. Наш президент говорит, что многодетная семья должна стать нормой для страны, естественным образом жизни», — сказал губернатор.

Он уточнил, что в 2022 году в стране возродили звание «Мать-героиня», и в регионе в честь праздника вручили эту и другие заслуженные награды.

«Мы понимаем, какой огромный труд, какая любовь и какое доброе сердце стоит за каждой из них. В Подмосковье 116 тыс. многодетных семей. Сейчас практически каждый четвертый ребенок воспитывается в таких семьях. Нам очень приятно, что количество многодетных у нас растет. Со своей стороны мы считаем важным оказывать им поддержку и внимание», — добавил Воробьев.

Орден «Мать-героиня»

Этой награды удостоена Ольга Шведова из Наро-Фоминска (в Подмосковье уже три женщины имеют этот орден).

В 2013 году глава региона посещал Наро-Фоминский перинатальный центр и вручил многодетной матери жилищный сертификат — тогда она ждала появления на свет своего девятого ребенка.

Сейчас Шведова — мама 14 детей. Старшие учатся в вузах и колледжах, а младшие пока не ходят в школу. Самых младших в семье назвали Верой и Надеждой, еще у родителей подрастает Любовь.

В 2011 году Шведову наградили знаком отличия «Материнская слава», а в 2018 году — орденом «Родительская слава». По профессии она — учитель-логопед, а ее муж Александр — электромонтер.

«В браке мы 24 года, за это время у нас родились девять девочек и пять мальчиков. Старшему — 23 года, а младшей — всего 2,5. Мы люди верующие, и я считаю, что Бог дает детей, укрепляет, помогает растить и воспитывать. У меня уже есть и внучка — Лизочке 10 месяцев. И, даст Бог, скоро должен появиться еще и внук», — поделилась Шведова.

Серебряная свадьба

Орден «Родительская слава» вручили семьям Ульяновых из Мытищ и Надейкиных из Чехова. У них, соответственно, 11 и девять детей. Накануне чета Ульяновых отметила серебряную свадьбу — они вместе уже 25 лет.

«Мы собрались за одним большим столом — я, жена, наши 11 детей — и отметили юбилей. Было очень душевно. Когда мы только начинали жить с супругой, я ей сказал, что у нас будет 10 детей. Она в ответ: „Нет, нет — трое максимум“. Но в результате нас уже 11. И с моей стороны, и со стороны супруги все семьи были многодетные. Раньше это считалось не особенностью, а повседневностью. Так что традиция многодетной семьи у нас, наверное, в генах», — сказал Иван Ульянов.

Семьи бойцов СВО

Среди награжденных в честь Дня матери и семья защитника Отечества Сергея Константинова из Домодедова. мужчина принимает участие в СВО. Дома его ждут жена и четверо детей. Старшие выбрали путь служения закону и медицине, учатся в вузах и колледжах, а младший в этом году пошел во второй класс.

«Наш папа — доброволец, он настоящий герой. За его плечами был боевой опыт и на фронт он уходил с такими словами: „Не детям же там воевать“. Дочка отправляет ему свои рисунки, радует его. Мы все гордимся нашим папой, знаем, что победа будет за нами», — сказала супруга героя Оксана Константинова.

Семьи волонтеров и спортсменов

Поздравили и семью Забелич из Сергиева Посада. Супруги Марина и Сергей воспитывают пятерых детей, собирают и отправляет бойцам на передовую все, что там требуется. Забелич работают в духовной академии РПЦ.

«У моих родителей было 10 детей — я, как раз, десятый. Наша старшая дочь вышла замуж, ее супруг — священник, собирает помощь бойцам, участвующим в СВО. И мы тоже решили присоединиться. Отправляем ребятам тактические аптечки, специальные перевязочные материалы, одежду, продукты», — рассказал Забелич.

Он добавил, что в 2024 году они собрали большой пасхальный подарок — 20 куличей загрузили в машину и отвезли бойцам.

Ксения и Александр Хомутинниковы из Мытищ собирают гумпомощь жителям Донбасса. Они занимаются благотворительной и волонтерской деятельностью, воспитывают четырех детей.

Также Надежда и Александр Семеновы из Раменского рассказали, что в их семье вообще все — волонтеры.

«Мы являемся участниками волонтерского движения „5 верст“. Это организация бесплатных еженедельных забегов на 5 км, которые проходят каждую субботу в парках по всей стране. В них может выступить любой желающий — от мала до велика. А волонтеры размечают трассу специальными фишками, обозначают сложные повороты или развилки, сопровождают участников на дистанции», — поделилась Семенова.

По ее словам, в волонтерской деятельности участвуют и все их четверо детей.

«А еще у нас очень спортивная семья. Мы увлекаемся бегом, заплывами на сапах по рекам», — добавил ее муж.

Спортивная семья также у Анжелики и Владимира Полевых из Лобни. Они воспитывают семь детей. Старшие Ревекка и Даниил — члены сборной Подмосковья по баскетболу, средние Тимофей и Матвей занимаются плаванием, баскетболом и шахматами. А еще Полевые организовали в своем городе соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья».

«Мы считаем, что спорт в первую очередь полезен для здоровья. Он также помогает человеку состояться как личности в социуме, быть коммуникабельным, общительным. К тому же это дисциплинирует, мотивирует, чтобы добиваться успехов. Поэтому мы за спорт и прививаем его всем нашим детям», — сказала Анжелика Полевая.

Анжелика и Владимир, как вышеперечисленные семьи из Домодедова, Сергиева Посада, Мытищ и Раменского получили медали ордена «Родительская слава».

