В Коломне построят завод инженерного оборудования для ЖКХ и строительства к 2028 году

Компания «Торговый Дом АДЛ» расширит производство и возведет новый завод инженерного оборудования для ЖКХ и строительства в Коломне, запуск которого запланирован на 2028 год.

Компания «Торговый Дом АДЛ» реализует инвестиционный проект в городском округе Коломна. На участке площадью 9 гектаров, предоставленном Московской областью без торгов, будет построен завод инженерного оборудования для коммунальной сферы и строительства. Объем инвестиций составит 850 млн рублей, планируется создание около 40 новых рабочих мест.

Производственный комплекс площадью 10,6 тыс. кв. м разместится в поселке Радужный. На заводе организуют полный цикл выпуска оборудования для модернизации коммунальных и тепловых сетей, включая конденсатоотводчики, сепараторы пара, блочные индивидуальные тепловые пункты и шкафы управления. Мощность предприятия составит 14 тыс. единиц продукции в год. Открытие нового цеха намечено на 2028 год.

Проект реализуется при поддержке региона. Ранее компания уже получала земельные участки без торгов и заключила специальный инвестиционный контракт с налоговыми льготами. Новый завод станет частью промышленного кластера инженерного оборудования в Подмосковье на фоне растущего спроса со стороны ЖКХ и строительной отрасли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.