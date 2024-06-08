Андрей Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов.

«Сегодня — День социального работника. В Подмосковье в этой сфере работают более 15 тыс. человек. Ваша работа — это призвание, которое требует терпения, сострадания и большого сердца», — написал Воробьев в Своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что соцработники ежедневно находятся рядом с пожилыми людьми, инвалидами и детьми-сиротами, так как они больше всего нуждаются в их помощи.

Глава региона отметил, что социальная сфера является одним из приоритетных направлений. Регион продолжает совершенствовать соцподдержку и и повышать качество услуг.

По словам губернатора, Подмосковье первыми в России ввели меры поддержи для работников соцучреждений. Речь идет об ежемесячной компенсации аренды жилья для сотрудника (20 тыс. рублей) и семьи (30 тыс. рублей), а также поддержке молодых специалистов в первый (50 тыс. рублей) и второй (100 тыс. рублей) год работы.

Помимо этого, еще одной мерой поддержи региональных соцработников стала программа «Приведи друга» — 40 тыс. рублей за врача и 20 тыс. рублей за логопедов, помощников по уходу и психологов.

Воробьев поблагодарил подмосковных соцработников за самоотверженный труд и преданность, а также пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегком, но очень важном деле.