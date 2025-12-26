Андрей Воробьев поздравил коллектив Одинцовского филиала МГИМО с юбилеем

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Филиал МГИМО образован на базе Одинцовского гуманитарного университета. За это время его выпускниками стали 4 тыс. человек — это экономисты, юристы, лингвисты, управленцы, специалисты по цифровым решениям и другим направлениям.

Губернатор и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, которому накануне президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, поздравили коллектив.

«Я благодарен Сергею Викторовичу Лаврову и Анатолию Васильевичу Торкунову, что когда-то они в нашу идею поверили, и было принято решение создать в Подмосковье филиал МГИМО. Сегодня мы слышим положительные отзывы о том, какие ребята приобретают здесь знания, получают навыки, какую имеют востребованность после окончания учебы. Это и была наша главная цель — чтобы дети, заканчивающие учебное заведение, легко находили себя в жизни, чтобы был спрос на профессии, которым тут обучают. Сегодня важная задача — сделать наше образование и в детском саду, и в институте при наличии искусственного интеллекта таким, чтобы каждый из нас, не отучился думать», — сказал Воробьев.

Губернатор пожелал всем 2,5 тыс. студентов, обучающимся здесь, чтобы они с успехом решали задачи и по точным наукам, и по тем, которые поставит жизнь, а выпускникам МГИМО — всегда быть на высоте во всех сферах. Кроме того, коллектив Одинцовского филиала МГИМО получил благодарность губернатора Московской области.

Уникальное учебное заведение

МГИМО-Одинцово входит в топ-10 вузов страны по определенным направлениям подготовки и занимает 3 место среди филиалов университетов по качеству приема абитуриентов (средний балл на бюджетные места — 92,5). Филиал представляет собой большой университетский учебный комплекс, площадью 16 тыс. кв. м. В нем просторные мультимедийные, лингафонные аудитории, кабинеты для деловых игр и тренингов, IT-лаборатории, компьютерные классы, библиотека, конференц-залы. В здании также есть столовая, 2 студенческих кафе, медкабинет и типография. А на прилегающей территории — уникальный спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница.

В декабре подошло к концу строительство четырехэтажного студенческого общежития площадью порядка 4 тыс. кв. м, которое Московская область вело по просьбе министерства иностранных дел. В нем смогут проживать около 160 студентов, для которых предусмотрены двухместные номера, в каждом есть ванная и встроенная кухня. Заселение начнется во II семестре.

«За 10 лет мы создали совершенно уникальное учебное заведение здесь, в жемчужине Московской области — в Одинцове. Я хотел бы выразить сердечную благодарность правительству Московской области и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, который на протяжении всех лет существования нашего филиала оказывал неизменную поддержку. И вот нам сделан подарок к 10-летию — в кратчайшие сроки построено общежитие, которое уже в будущем семестре примет первых студентов. Причем, не только из области, Москвы и российских регионов — Одинцово сегодня стало также центром притяжения ребят, которые приезжают из-за рубежа», — отметил Торкунов и зачитал также приветственное слово главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В структуру Одинцовского филиала МГИМО входят 4 факультета (международно-правовой, управления и политики, финансовой экономики, лингвистики и межкультурной коммуникации), Международный институт энергетической политики и управления инновациями (МИЭП), университетский колледж МГИМО, отделение Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО, отделение МГИМО Джуниор, Горчаковский Лицей МГИМО. Кроме того, в сентябре 2022 года открылся медицинский университет «МГИМО-МЕД» — это совместный проект региона, МГИМО и группы компаний «Мать и дитя». В филиале реализуются 18 программ по 10 направлениям: юриспруденция, экономика, менеджмент, бизнес-информатика, государственное и муниципальное управление, политология, лингвистика, педагогическое образование, психология, туризм.

С 2017-го правительство Подмосковья ежегодно предоставляет выпускникам школ региона 5 грантов губернатора на бесплатное обучение в вузе. По программе студенты должны затем отработать 3 года на предприятиях региона. За это время предоставлено уже 42 гранта, сейчас такое обучение здесь проходят 18 студентов.

«Моя знакомая, которая является выпускницей этого университета, однажды посоветовала мне сюда приехать на ознакомительную экскурсию. Я приехала, и оказалась под большим впечатлением. Твердо для себя решила: поступать буду только сюда. Мне удалось получить грант губернатора. Для этого нужно было выполнить три условия: иметь высокие баллы на ЕГЭ, окончить школу в Московской области и иметь прописку в нашем регионе. Я жила и училась в Краснознаменске, хорошо сдала экзамены, и мне был предоставлен грант на бесплатное обучение», — рассказала студентка 4 курса София Коростова.

Поддержка участников СВО

В этом году на базе Одинцовского филиала обучение по программе профпереподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» прошли 19 ветеранов СВО. Они посещали реально работающие предприятия: «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Водоканал Подольска», «Мытищинская теплосеть», а также ЦУР Московской области, центры управления ЖКХ Москвы и Подмосковья, администрации округов. За 2 месяца герои освоили современные методы управления городами, цифровизации инфраструктуры, взаимодействия с жителями и т. д.

Этот курс был разработан базовой кафедрой министерства ЖКХ региона при содействии 30 экспертов. В следующем году запланировано обучение еще 20 ветеранов. При этом появятся новые курсы — по ИИ и информационной безопасности.

