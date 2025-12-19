Андрей Воробьев показал Виталию Мутко работу центра содействия строительству в Подмосковье

Центр содействия строительству (ЦСС) был открыт в Подмосковье в 2017 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Его задача — помогать бизнесу быстрее начинать строительство, сокращая административные барьеры. Ранее инвесторам приходилось самостоятельно обращаться в различные инстанции, что занимало до трех лет. Сейчас проектный менеджер ЦСС сопровождает строительство на всех этапах, а срок согласования сократился до полугода.

Андрей Воробьев продемонстрировал Виталию Мутко, как организована работа центра — от подачи документов до получения разрешения на строительство и ввода объекта. Губернатор отметил внедрение искусственного интеллекта для проверки документов и процедур. По его словам, соглашение с ДОМ.РФ позволит перевести процессы в цифровой формат и повысить эффективность инвесторов.

В ЦСС работают 75 сотрудников из 14 министерств и ведомств, а также 8 подведомственных организаций. Сейчас на сопровождении находится 6,5 тыс. объектов с инвестициями 1,5 трлн рублей, что позволит создать около 200 тыс. рабочих мест. 70% проектов уже получили разрешение на строительство.

Виталий Мутко подчеркнул, что центр содействия строительству — эффективный инструмент для развития бизнеса в регионе. Благодаря цифровым платформам и государственному контролю, вопросы решаются быстрее и с меньшими издержками. В прошлом году Московская область стала лидером по объему выданных разрешений на строительство нежилых объектов и вводу их в эксплуатацию.

В мае 2026 года планируется запуск системы «Смартчек» для автоматической проверки документов, а в следующем году — сервиса «Нейроинспектор» для контроля информационной открытости застройщиков. Сервис «Всесети» уже подключил 195 ресурсоснабжающих организаций, что ускорило согласования до 14 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.