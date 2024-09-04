Андрей Воробьев назвал работу фонда «Круг добра» важной

«Мы все прекрасно понимаем, какие ресурсы необходимы для редких заболеваний. Это давно волновало огромное количество мам, родителей и врачей. И порой руки были связаны. Не было ресурса», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.

Сегодня, по словам губернатора, видно, что и программа «Круг добра», и паллиативные центры, которые не только принимают у себя, но и выезжают на дом, становятся нормой.

«Ничего не совершенно, всегда есть к чему стремиться. Но вместе с тем мы считаем, что это очень важная работа», — отметил глава региона.