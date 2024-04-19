Андрей Воробьев: лицей «Авиатика» откроют в Лобне к началу учебного года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства инженерно-технического лицея «Авиатика», который откроют в Лобне к началу учебного года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В состав комплекса войдут 2 детских сада на 330 и 100 мест, а также школа на 2,2 тыс. ребят в мкрн. Катюшки. Воробьев пообщался с родителями учащихся.

Мы проинспектировали школу на 2,2 тыс. мест, которую планируем 1 сентября сдать, также откроем здесь детский сад. Долгое время в мкрн. Катюшки был дефицит. И самое важное — реконструируем здесь дорогу. Строители очень опытные, поэтому мы вас не подведем. Школу хотим сделать с инженерным уклоном, сегодня очень востребовано и программирование, и физика, и математика. Но гуманитариям здесь тоже будет место. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Губернатор отметил, что школу возглавит Андрей Иванов, который долгое время возглавляет Лобнинский лицей. Он сейчас в числе лидеров по Московской области.

Глава области добавил, что в школу вернутся учителя, которые живут здесь, а работают в Москве. Сейчас многие подолгу ездят на работу, а перейдя сюда, будут экономить время.

Новая школа

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На данный момент в мкрн. Катюшки живет около 15 тыс. человек. Он разделен на 2 части — «юг» и «север». В южной действует школа № 10, а в северной, где 6 лет назад ввели в эксплуатацию первые дома, школу инвестор так и не построил. До ближайшей школы № 7 в мкрн. Букино — 1,5 км. В 2022 году область заключила контракт с подрядчиком, чтобы в Катюшках появилось учебное заведение.

Новая школа вместит в себя 2,2 тыс. мест. Ее строят в рамках областной госпрограммы. Она станет одной из самых больших в Подмосковье. Учебное заведение позволит разгрузить действующие образовательные учреждения — школы № 3, № 7, № 10. Дети смогут гораздо быстрее добираться до учебы. Сюда также в полном составе перейдут ученики и педагоги из школы № 5, а в старом здании по просьбе жителей начнется капремонт. Его закончат к концу года. После чего туда переедет Лобненский лицей.

В новом учебном заведении обустроят блок начальной школы на 800 ребят, также здесь появятся основная и старшая школа на 1,4 тыс. мест. Помимо учебных классов, для ребят подготовят спортивные залы, актовый зал на 575 человек, столовую, библиотечно-информационный центр с читальным залом и ИТ-зоной. На территории обустроят физкультурно-спортивную зону с площадками для подвижных игр и местом для проведения общешкольных мероприятий.

И. о. директора СОШ № 5 Екатерина Васильева отметила, что новая школа во много раз превышает по площади школу № 5.

«Учебные кабинеты больше вдвое, просторные рекреации, огромная столовая на 1,1 тыс. ребят, 4 спортивных зала. Наши учителя физкультуры с нетерпением ждут нового оборудования», — добавила она.

Профильные классы

В инженерно-техническом лицее детям предстоит углубленно изучать математику, физику, химию и информатику. Также они будут заниматься проектной деятельностью и научными исследованиями.

В школе откроют профильные классы - аэрокосмические, авиастроительные, курчатовские (химия и биология) и гуманитарный (медиа-класс). Обучение будет осуществляться в партнерстве с МФТИ, Технопарком Физтех-лицея, Исследовательским центром им. М.В. Келдыша, МАИ и университетом «Дубна».

Будущий директор новой школы Андрей Иванов отметил, что большая школа дает большие возможности и для детей всех возрастов, и для учителей. Здесь откроют современные кабинеты физики, биологии, химии, лаборатории, спортивные залы. Ребята смогут заниматься не только учебой, но и различными видами деятельности.

«Сейчас идет очень активная работа по подбору педагогического состава. Из 132 учителей, которые нам требуются, 70 уже есть. Мы получили почти 1,5 тыс. заявлений от детей, многие придут из школы №10, которая сейчас переполнена»? - сказал он.

Помимо этого, для учеников запустят секции по 3D-моделированию, графическому дизайну, робототехнике, мини-футболу, настольному теннису, волейболу, баскетболу, ритмике, будут работать театральная студия, медиацентр, творческая мастерская и секция «юный авиаконструктор».

Мама восьмиклассника Галина Трифонова отметила, что в новую школу переходит весь класс ее сына.

«Ждали этого, надеялись, что попадем в программу. Но то, что мы сегодня увидели, поражает - грандиозная стройка. Здесь будет несколько факультетов, серьезные лаборатории. Очень надеемся, что все задуманное будет реализовано», - сказала она.

На данный момент строительная готовность объекта составляет почти 60%. Специалисты проводят кровельные и фасадные работы, устройство внутренних инженерных систем и лифтов.

Строительство

Представитель генподрядчика Илья Демидов отметил, что в самом начале были трудности, поскольку район находится в непосредственной близости к речке.

«Но все, что было на этапе котлована, мы благополучно победили. Сейчас нет никаких препятствий, чтобы реализовать все в срок и в полном объеме. На данный момент ведутся работы по устройству фасада. На некоторых этажах уже приступили к чистовой отделке, инженерии», - заявил он.

К школе обустроят подъездную дорогу и разворотный круг для автобусов, тротуары и парковки. Также изменят схемы движения общественного транспорта, чтобы он проходил через образовательное учреждение (маршруты №1, №2, №5 и №9) и запустят один дополнительный маршрут №17, который будет обслуживать жителей микрорайонов Букино, Катюшки и Центральный.

Первый в северной части Катюшек детский сад на 330 мест, который войдет в состав лицея, сделали почти на 80%. Уже завершили устройство кровли, монтаж инженерных сетей и приступают к отделке помещений. На территории обустроят физкультурный и музыкальный залы, столовая, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. Также здесь появятся установят теневые навесы, игровые и спортивные площадки.

В новом трехэтажном здании будут 14 групп детей от 1,5 до 7 лет. В рамках проекта «Предшкола» малыши будут заниматься научно-техническим творчеством. В саду откроют кружок легоконструирования и мультстудию «Я творю мир».

Во время общения с родителями губернатор отметил, что также 1 сентября в составе инженерно-технического лицея «Авиатика» начнет работу и дошкольное отделение на 100 воспитанников в микрорайоне Букино.

Изменения ждут жителей не только в сфере образования. Андрей Воробьев поделился планами по модернизации ж/д станций в Лобне.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас в регионе стоит задача модернизировать ж/д станции. Это является чувствительной темой.

«Это дорогое мероприятие, но очень важное, потому что специфика города такова, что огромное количество людей пользуются пригородным сообщением. Наша задача сейчас – найти ресурсы».